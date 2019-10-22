"kurşun" dizisiyle 70'lere geri dönüyoruz!

22.10.2019 10:00

İŞTE "KURŞUN"UN MERAK EDİLEN TASARIM VE HAZIRLIK SÜRECİ!

Proje tasarımını ve yapımcılığını Gül Oğuz'un üstlendiği, yönetmenliğini Murat Can Oğuz ve Burak Arlıel'in yaptığı, Most Production imzalı, FOX'un yeni dizisi "Kurşun", hazırlık ve tasarım sürecine ait detayları, prodüksiyondaki şaşırtıcı rakamları ile de çok konuşulacak.

15 kişilik kostüm ekibi, 3 ay gibi kısa sürede tasarımını da yaptıkları 2000 parça kıyafetin dikimini gerçekleştirdi. 3000 metre karelik alanda 70'ler dokusundaki mahallenin yapımı için 3,5 ton boya, 6 bin demir profil, 1000 metre kumaş, 40 metreküp ahşap kullanıldı.

Dizi için 1970'lere ait yüzlerce film izlenip bir çok arşiv araştırmaları gerçekleştirildi. Konusunda uzman danışmalar eşliğinde Türk dizilerinden daha önce kullanılmayan CGI efekt tasarımları yapıldı. Kamera arkasında yaşanan heyecan verici ve merak uyandıran diğer detayları ise projenin tasarım ve yapımcılığını üstlenen Gül Oğuz şöyle anlattı: "Kıyısından da olsa yakaladığım bir dönem 70'ler. Dönemin renkli atmosferine bir şekilde tanık olduğum için bu yılların samimiyetini, kendine has dokusunu güçlü bir hikaye ile ekrana taşımak istedim. Var olan projelerden daha farklı bir soluk getireceğini düşünüyorum. Geçtiği dönem, kostümler ve o yılların canlı renkleri ile bu farkın izleyiciyi cezbedeceğini,nkarşılığını bulacağını tahmin ediyorum."

İstanbul'un 1970'li yıllarına ışık tutan "Kurşun", adalet arayan Orhan Atmaca (Engin Altan Düzyatan) isimli bir savcının, kalemine güvenen hırslı gazeteci Leyla Devrim'le (Burçin Terzioğlu) birlikte verdikleri mücadeleyi ekrana getirecek. Kahramanlarımız adaletin peşinden koşarken bizler ekranlarımızın başında bir ülkenin özgür, çılgın, umutlu gençliğinin kavgayla, siyasetle, aşkla ve müzikle büyüyüp kabadayılıktan mafyaya, rocktan arabeske, köylerden şehirlere, şehirlerden başka yeni bir ülkeye dönüşmesini izleyeceğiz.