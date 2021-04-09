Kursiyerlerin üretilen amigurumi bebekler anasınıfı öğrencilerine hediye edildi
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Kursiyerlerin üretilen amigurumi bebekler anasınıfı öğrencilerine hediye edildi

Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Kursiyerlerin üretilen amigurumi bebekler anasınıfı öğrencilerine hediye edildi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) Kurs Merkezinde kursiyerler tarafından üretilen amigurumi bebekler, anasınıfı öğrencilerine hediye edildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) Kurs Merkezinde kursiyerler tarafından üretilen amigurumi bebekler, anasınıfı öğrencilerine hediye edildi.

Nurdağı ilçesindeki ÇATOM merkezinde açılan el sanatları amirugumi bebek yapımı kursunda "hayat boyu öğrenme köylerde" projesi kapsamında üretilen 100 amigurumi bebek, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeki Göçer ve ÇATOM Müdürü Aysel Teke tarafından Başpınar Şehit Murat Çınar İlkokulu anasınıfı öğrencilerine hediye edildi.

Okul Müdürü Hamza Deveci, öğrencileri sevindiren hediyelerden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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