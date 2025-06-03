Kaderin oyunlarıyla kesişen iki ayrı dünyanın çarpıcı öyküsünü anlatan ' Bir Gece Masalı' dizisi, ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Dizinin yıldız kadrosunda Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Eren Vurdem gibi isimler bulunuyor. Dizinin çekimlerinin ana mekanı Pamukkale olmuş, ancak hikâye ilerledikçe olayların merkezi İstanbul'a taşınıyor. Dizi severler, Kürşat karakterinin diziden ayrılıp ayrılmadığını merak ediyor.Kürşat ölüyor mu, Kürşat öldü mü? Bir Gece Masalı Kürşat diziden ayrıldı mı?

BİR GECE MASALI KONUSU NE?

Bir Gece Masalı, kaderin oyunlarıyla kesişen iki ayrı dünyanın çarpıcı öyküsünü anlatıyor. Organize şubede görevli komiser Canfeza ile Yörük kızı Canfeza'nın yolları Pamukkale'nin büyüleyici doğasında kesişiyor. Bu karşılaşma, ikisinin de hayatını tamamen değiştirecek olaylara yol açıyor.

Canfeza'nın çocukluğu, babasının Denizli'de uğradığı bir suikastla altüst olur. Yıllar sonra aynı şehre dönen genç komiser, hem babasının katilini bulmak hem de geçmişin acı izlerini silmek için yeniden yola koyulur. Ancak onu asıl sarsacak olan, hiç beklemediği bir anda karşısına çıkan aşk olacaktır.

Aşık olduğu kıza kendi içinde "Şehrazad" adını veren Canfeza, bir yandan bu gizemli genç kadını bulmaya, diğer yandan babasının katilini ortaya çıkarmaya çalışır. Düğün gecesiyle birlikte hikâyenin yönü bambaşka bir hale gelir. O gece Canfeza'nın kaderi tamamen değişecektir.

BİR GECE MASALI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi çekimlerinin ana mekanı olarak Pamukkale seçildi. Ancak hikâye ilerledikçe olayların merkez üssü İstanbul'a taşınıyor. Pamukkale'nin büyülü manzaraları ve İstanbul'un görkemli köşkleri arasında gidip gelen dizi, izleyicilere görsel bir şölen sunuyor.

BİR GECE MASALI FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?

Dizi dünyasının güvenilir isimlerinden Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgiye göre, Bir Gece Masalı ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerinde yer aldığı yapım, 35. bölümüyle birlikte izleyicilerine son kez veda edecek.

BİR GECE MASALI OYUNCULARI KİM?

Dizinin yıldız kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Burak Deniz: Komiser Canfeza Yılmaz – Şehit bir babanın oğlu. Organize şubede görevli ve aslen Urfalı.

Su Burcu Yazgı Coşkun: Canfeza Kilimci – Yörük lideri Kürşat Kilimci'nin kızı.

Eren Vurdem: Selim Allame – İstanbul'daki yasa dışı işleri yöneten güçlü bir figür. Aynı zamanda Canfeza'nın nişanlısı.

İrem Altuğ: Sevde Yılmaz – Ailenin küçük gelini.

Ecem Çalhan: Sıla Haroğlu – Haroğlu aşiretinin kızı. Canfeza'nın kuzeni Kemal ile nişanlı.

Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Emel Çölgeçen, Nazan Diper gibi usta oyuncular da kadroda yer alıyor.

BİR GECE MASALI KÜRŞAT ÖLÜYOR MU?

Dizinin yeni bölüm fragmanı olay yarattı. Kürşat karakteri, kanlar içinde yerde kalıyor. Bu sahne, izleyicilerin aklına hemen şu soruyu getirdi: Kürşat ölüyor mu?

Dizi takipçileri bu sorunun cevabını akşam yayınlanacak bölümde öğrenecek. Ölümle yaşam arasındaki ince çizgide yürüyen karakterin kaderi büyük bir merakla bekleniyor.