Kürşat Ayvatoğlu kimdir? AK Parti 'li Hamza Dağ'ın danışmanı Muhammed Doğan açıklamalarda bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın danışmanı Muhammed Doğan, sosyal medyadaki görüntüleri gündem olan ve Dağ'ın danışmanı olduğu iddia edilen Kürşat Ayvatoğlu hakkında açıklamada bulundu.

KÜRŞAT AYVATOĞLU OLAYI NEDİR?

Sosyal medyada dolaşıma sokulan bir videoda, bir otomobilde uyuşturucu madde kullandığı anlara ilişkin görüntüleri görülen kişininAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın danışmanı olduğu ileri sürüldü.

Kürşat Ayvatoğlu isimli olduğu belirtilen söz konusu kişiyle ilgili görüntülerin büyük gündem haline gelmesi üzerineAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın danışmanı Muhammed Doğan bir açıklama yaptı.

Doğan, Kürşat Ayvatoğlu isminde bir kişinin danışman ya da özel kalem kadrosunda çalışmadığını söyledi.

Doğan, "Hamza Dağ'ın meclis kadrosuna bağlı 3 danışmanı bulunmaktadır. Birinci danışman Muhammet Doğan, ikinci danışman Abdürrahim Atasever, üçüncü danışman Murat Kaygusuz. Genel Merkez Özel Kalemi ise Kadir Aytunkaynak'tır. Bunların haricinde danışmanı yoktur" ifadelerini kullandı.

Kürşat Ayvatoğlu'nun 2014-2019 yılları arasında Kastamonu Belediye Başkanlığı yapan AK Parti'li Tahsin Babaş'ın seçim kampanyasında görev aldığı, belediyede Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak çalıştığı belirtiliyor.