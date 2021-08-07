Kürşat Atılgan kimdir? Kürşat Atılgan kaç yaşında, nereli? Kürşat Atılgan biyografisi!
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Kürşat Atılgan kimdir? Kürşat Atılgan kaç yaşında, nereli? Kürşat Atılgan biyografisi!

Kürşat Atılgan kimdir? Kürşat Atılgan kaç yaşında, nereli? Kürşat Atılgan biyografisi!
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THK Havacılık Vakfı Başkanlığını da yürütmekte olan Atılgan, 11 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirilen 44'üncü Olağanüstü Büyük Genel Kurulda THK'nin 27'inci Genel Başkanlığına seçildi ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığını da sürdürmektedir. Peki, Türk siyasetçi, emekli pilot ve emekli general olan Kürşat Atılgan kimdir? Kürşat Atılgan kaç yaşında, nereli? Kürşat Atılgan mesleği nedir? Kürşat Atılgan hayatı ve biyografisi nedir?

Türk siyasetçi, emekli pilot ve emekli general olan Kürşat Atılgan kimdir? Kürşat Atılgan kaç yaşında, nereli? Kürşat Atılgan mesleği nedir? Kürşat Atılgan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

KÜRŞAT ATILGAN KİMDİR?

Kürşat Atılgan (d. 27 Ağustos 1956; Kadirli, Osmaniye), Türk siyasetçi, emekli pilot ve emekli general.

1956 Osmaniye Kadirli'de doğdu. 1976 Hava Harp Okulundan mezun oldu. 1985 yılında Hava Harp Akademisini bitirerek kurmay subay oldu. 1990'da Fransız Hava Harp Akademisi ve Fransız Silahlı Kuvvetler Akademisini tamamladı. 1994-97 yılları arasında Şam'da Askeri Ateşe olarak bulundu. 2000 yılında Türk Silahlı Kuvvetler Akademisini, 2001'de Milli Güvenlik Kurulu Akademisini bitirdi.

Hava Harp Okulu Alay Komutanlığı, Malatya ile Eskişehir'de Filo ve Üs Komutanlığı yaptı. Hava Kuvvetleri Karargâhında Personel Plan Yönetim Daire Başkanlığı ve İstihbarat Komutanlığı görevlerinde bulundu. 2006 yılında Silahlı Kuvvetlerden Hava Pilot Tuğgeneral rütbesindeyken ayrıldı ve 2007 genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Adana Milletvekili seçildi. Bu görevi sırasında NATO Parlamenterler Asamblesinde (NATOPA) Türkiye'yi temsil ederken NATOPA'nın Savunma Güvenlik Komitesi başkan yardımcılığına seçildi.

Halen THK Havacılık Vakfı Başkanlığını da yürütmekte olan Atılgan, 11 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirilen 44'üncü Olağanüstü Büyük Genel Kurulda THK'nin 27'inci Genel Başkanlığına seçildi ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığını da sürdürmektedir.

İngilizce ve Fransızca bilen Kürşat Atılgan evli ve iki çocuk babasıdır.

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Kürşat Atılgan kimdir? Kürşat Atılgan kaç yaşında, nereli? Kürşat Atılgan biyografisi! - Haberler
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