Küresel iklim krizine karşı İtalya'da 'Her İtalyan için bir ağaç' kampanyası: 60 milyon ağaç...

12.09.2019 13:29

İtalya'da tanınmış isimlerden oluşan bir grup, küresel iklim krizine karşı her bir İtalyan başına bir ağaç olmak üzere 60 milyon ağaç dikilmesi için bir kampanya başlattı.

"İtalya'da en kısa zamanda 60 milyon ağaç dikelim" çağrısı yapılan kampanya girişiminde, Slow Food (yavaş yemek) akımı kurucusu Carlo Petrini, Floransa'daki Uluslararası Bitki Nörobiyolojisi Laboratuvarı Direktörü Stefano Mancuso ve Rieti Piskoposu Domenico Pompili'nin imzaları bulunuyor.

Bugün İtalyan basınında yer alan duyurularla, bireylere, hükümete, kamu kurumları ve özel kuruluşlara kampanyaya katılmaları çağrısı yapılıyor.

Kampanyayı başlatan ekip, Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'nun 2015 tarihli çevre sorunları odaklı "Laudato Si'" (Övgüler olsun sana) isimli genelgesinden ilhamla kendilerine "Laudato Si' Topluluğu" adını veriyor.

'Şimdi harekete geçme zamanı'

"Bir ağaç daha" adı verilen kampanyayla, iklim kriziyle mücadele için ağaç dikmek yeterli olmasa da zaman kazanılacağı vurgulanıyor. "2030 yılına, geri döndürülemez atmosfer koşullarında ulaşmak istemiyorsak şimdi harekete geçme zamanı" deniliyor.

İlk hedefi her bir İtalyan başına bir ağaç olmak üzere 60 milyon ağaç dikilmesi olan kampanyanın dünya genelinde yayılması amaçlanıyor.

Özellikle kentlerde ağaç ekiminin birçok faydalı etkisi olacağı vurgulanarak, "Milyonlarca, milyarlarca ağaç. Bunu hemen bugün yapabiliriz: Yaşam tarzlarımızı etkilemez, diğer tüm alternatiflere kıyasla gülünç derecede düşük maliyet getirir ve kesinlikle işe yarar" deniliyor.

"Bir ağaç daha" kampanyasına WWF (Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı) da destek verdi.

WWF'nin açıklamasında "Dünyanın her yerinden bilim insanları, yeniden ağaçlandırmanın önemi konusunda hemfikir.

"Ağaçlar, atmosferde sera gazlarındaki artışın ve dolayısıyla yükselen sıcaklıkların başlıca nedeni olarak kabul edilen karbondioksiti doğal olarak azaltır. Ağaç ekimi, küresel ısınmayla baş etmek için bugün sahip olduğumuz başlıca çözüm yöntemidir" denildi.