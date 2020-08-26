Küresel Gündem... İlhan Uzgel: Türkiye'nin ekseni milim oynamadı Prof. Dr. İlhan Uzgel ve Mühdan Sağlam'ın hazırladığı Küresel Gündem'in bu bölümünde 21 Ağustos'ta duyurulan doğalgaz rezervinin Türkiye'ye etkisi ele alınıyor.

DUVAR - Prof. Dr. İlhan Uzgel ve Mühdan Sağlam'ın hazırladığı Küresel Gündem'in bu bölümünde 21 Ağustos'ta duyurulan doğalgaz rezervinin Türkiye'ye etkisi ele alınıyor. Uzgel ve Sağlam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Karadeniz'deki 320 milyar metreküp rezervin Türkiye'nin enerji bağımlılığına, dış politikasına etkilerini ve Türkiye'nin ekseninde değişime neden olup olmayacağını değerlendiriyor.

Kaynak: DailyMotion.com