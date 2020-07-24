Küresel Gündem... İlhan Uzgel: Mısır Libya'da fiilen savaşa girmeyi tercih etmeyebilir Prof. Dr. İlhan Uzgel ve Mühdan Sağlam'ın hazırladığı Küresel Gündem'de bu hafta Libya'da yaşanan son gelişmeler ele alınıyor.

DUVAR - Prof. Dr. İlhan Uzgel ve Mühdan Sağlam'ın hazırladığı Küresel Gündem'de bu hafta Libya'da yaşanan son gelişmeler ele alınıyor. Uzgel ve Sağlam, Mısır'dan gelen sert açıklamaları, Sirte'ye dönük başlayan operasyonu ve bunun Türkiye'ye olası etkilerini değerlendiriyor.

Kaynak: DailyMotion.com