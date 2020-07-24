Küresel Gündem... İlhan Uzgel: Mısır Libya'da fiilen savaşa girmeyi tercih etmeyebilir
Prof. Dr. İlhan Uzgel ve Mühdan Sağlam'ın hazırladığı Küresel Gündem'de bu hafta Libya'da yaşanan son gelişmeler ele alınıyor.
24.07.2020 13:44 | Son Güncelleme: 24.07.2020 15:14
DUVAR - Prof. Dr. İlhan Uzgel ve Mühdan Sağlam'ın hazırladığı Küresel Gündem'de bu hafta Libya'da yaşanan son gelişmeler ele alınıyor. Uzgel ve Sağlam, Mısır'dan gelen sert açıklamaları, Sirte'ye dönük başlayan operasyonu ve bunun Türkiye'ye olası etkilerini değerlendiriyor.
Kaynak: DailyMotion.com