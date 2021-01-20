Kürek ve süpürgelerini bırakıp, bayrak törenine eşlik eden işçilere hediye

VAN'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla ülke genelinde olduğu gibi kentte de yapılan bayrak töreninde kürek ve süpürgelerini bırakarak, İstiklal Marşı'na eşlik eden 12 temizlik görevlisini makamında ağırlayıp, teşekkür etti.

VAN'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla ülke genelinde olduğu gibi kentte de yapılan bayrak töreninde kürek ve süpürgelerini bırakarak, İstiklal Marşı'na eşlik eden 12 temizlik görevlisini makamında ağırlayıp, teşekkür etti. Sürekli cadde ve sokaklarda olmaları nedeniyle temizlik görevlilerine kışlık botlar hediye edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilince pazartesi sabahları ve cuma akşamları okullarda İstiklal Marşı'nın okunmaması nedeniyle karar aldı. Bunun üzerine ülke genelinde tüm okullarda, pazartesi sabahı bayrak töreni düzenlenmesi ve İstiklal Marşı okunması kararlaştırıldı. Van'daki okullarda da geçen hafta pazartesi günü saat 10.00'da İstiklal Marşı okundu. Erciş ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğretmenler, bahçede İstiklal Marşı okurken, göndere bayrak çekildi. Bu sırada yol kenarında çalışan Erciş Belediyesi'nin temizlik ekipleri de kürek ve süpürgelerini bırakarak, törene eşlik etti.

Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu'nun Müdürü Kenan Yıldız, Erciş Belediyesi temizlik görevlilerinin bu törene katılmalarının kendilerini sevindirdiğini belirtirken, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu da temizlik görevlilerini unutmadı. Mehmetbeyoğlu, 12 temizlik görevlisini makamında kabul ederek, teşekkür etti. Mehmetbeyoğlu, sürekli cadde ve sokaklarda olmaları nedeniyle temizlik görevlilerine kışlık botlar hediye etti. KAYMAKAMDAN TEŞEKKÜRTemizlik görevlilerinin hareketinin kendisini mutlu ettiğini belirten Kaymakam Mehmetbeyoğlu, "Erciş Belediye Başkanlığı'mızın Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin İstiklal Marşı'mızın okunduğu esnada elindeki işleri bırakıp eşlik etmeleri beni çok gururlandırdı, onurlandırdı. Bugün arkadaşlarımızla bir araya geldik, sohbet ettik, aynı duyguları yaşamanın gururunu yaşadık. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Temizlik işleri görevlisi Mehmet İşleyen ise "Geçen hafta cadde temizliği yaparken İstiklal Marşı'nın okunduğunu fark ettik. Ben ve arkadaşlarım hemen kürek ve süpürgelerimizi bırakıp İstiklal Marşı'na eşlik ettik. İstiklal Marşı bizim onurumuz, gururumuzdur. Bizim oradaki duruşumuz kaymakamımızı çok duygulandırmış. Bugün bizi makamında ağırlayıp hediyeler takdim etti. Ben ve arkadaşlarım Belediye Başkan Vekilimiz Nuri Mehmetbeyoğlu'na çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL