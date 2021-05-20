Kürecik NATO Radar Üssü önünde İsrail protestosu
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Kürecik NATO Radar Üssü önünde İsrail protestosu

Kürecik NATO Radar Üssü önünde İsrail protestosu
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinin Kürecik Mahallesi'nde bulunan NATO Radar Üssü'ne gelen Vatan Partisi ve Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, İsrail'i protesto ederek üssün kapatılmasını istedi.

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinin Kürecik Mahallesi'nde bulunan NATO Radar Üssü'ne gelen Vatan Partisi ve Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, İsrail'i protesto ederek üssün kapatılmasını istedi.

Vatan Partisi ve Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, Filistin'e yönelik saldırıları protesto etmek için Akçadağ ilçesinin Kürecik Mahallesi'nde bulunan NATO Radar Üssü'ne geldi. "Türkiye- Filistin kardeştir", "Kahrolsun İsrail ve Amerika", "Radar Üssü kapatılsın" sloganları atan grup,  yanlarında getirdikleri ve yırttıkları temsili radar üssünden çıkan ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ve tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını parçaladı.

Protestoya katılan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arif Doğan, Kürecik Radar Üssünün ABD askerleri tarafından İsrail'e kalkan olabilmesi için inşa edildiğini belirterek, "Kürecik Radar Üssü'nün önünde sesleniyoruz; Filistin'in savaşı yok, Filistinlilerin şahsında insanlık savaşıyor. Mescid-i Aksa'da yapılan saldırı insanlığa yapılan saldırıdır" diye konuştu.Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Dilek Çınar ise Filistin halkının 8 Mayıs'tan itibaren İsrail'in saldırılarına direndiğini ifade ederek, "Filistinliler, kanlı postallarıyla Mescid-i Aksa'ya giren siyonistlere karşı sadece vatanlarını değil, tüm İslam alemini, tüm insanlığı müdafaa ediyor. Karşılarında ise Amerika'nın milyarlarca dolarlık yardımlarla, silahlarla, tanklarla, tüfeklerle donattığı bir terör devleti ve ordusu var. O terör devletinin ordusu, tüm dünyanın gözleri önünde, lanetlemelerin uğultusu altında, katliamı ve işgali ilerletmeye devam ediyor" dedi.

Kürecik NATO Radar Üssü önünde İsrail protestosu
Kürecik NATO Radar Üssü önünde İsrail protestosu
Kürecik NATO Radar Üssü önünde İsrail protestosu
Kürecik NATO Radar Üssü önünde İsrail protestosu
Kürecik NATO Radar Üssü önünde İsrail protestosu
Kürecik NATO Radar Üssü önünde İsrail protestosu
Kürecik NATO Radar Üssü önünde İsrail protestosu
Kürecik NATO Radar Üssü önünde İsrail protestosu
Kürecik NATO Radar Üssü önünde İsrail protestosu
Kürecik NATO Radar Üssü önünde İsrail protestosu
Kürecik NATO Radar Üssü önünde İsrail protestosu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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