Kurbanlık parasını kaybeden Rahme Nine'ye polisler kurbanlık koyun aldı HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde polisler, kurbanlık satın almak için biriktirdiği parasını kaybeden Rahme Avlar'a (80), aralarında para toplayarak kurbanlık koyun satın aldı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde polisler, kurbanlık satın almak için biriktirdiği parasını kaybeden Rahme Avlar'a (80), aralarında para toplayarak kurbanlık koyun satın aldı.

Reyhanlı'da yaşayan Rahme Avlar, yaklaşan Kurban Bayramı'nda kurban kesmek için para biriktirdi. Ancak, yolda yürürken biriktirdiği bin 500 lira parasını kaybetti. Durumu fark eden Avlar, polise haber verdi. Polis ekipleri, Rahme Avlar'ın yürüdüğü bölgede arama yaptı, ancak para bulunamadı. Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürü Hayri Şahin, polisler arasında para topladı. Kurbanlık koyun satın alan polisler, Avlar'ın evine giderek teslim etti. Avlar, polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA