Kurbanlık keçi çatıdan düştü
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Kurbanlık keçi çatıdan düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kurbanlık keçi çatıdan düştü Adana'da kurbanlık keçi kesilmemek için kaçtığı çatıdan düştü.

Kurbanlık keçi çatıdan düştü

ADANA - Adana'da kurbanlık keçi kesilmemek için kaçtığı çatıdan düştü. Bu anlar saniye saniye kaydedildi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde çekilen ve sosyal medyaya yüklenen görüntüde kurbanlık keçinin 2 katlı müstakil evin çatısına çıktığı ve dengesini kaybedip düştüğü görüldü. Keçinin düştükten hemen sonra ise kaçmaya çalışması dikkat çekti.

Bu sırada aşağıda bekleyen bir vatandaş kaçan keçiyi yakaladı. Bu anlar saniye saniye kaydedildi.

Kurbanlık keçi çatıdan düştü
Kurbanlık keçi çatıdan düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici

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