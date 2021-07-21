Kurbanlık hayvanların atıklarını akarsuya attılar
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Kurbanlık hayvanların atıklarını akarsuya attılar

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Haberler | Güncel

- Kurbanlık hayvanların atıklarını akarsuya attılar Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramında kesilen bazı hayvan atığı, bir vatandaş tarafından akarsuya bırakıldı.

- Kurbanlık hayvanların atıklarını akarsuya attılar

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramında kesilen bazı hayvan atığı, bir vatandaş tarafından akarsuya bırakıldı.

Dulkadiroğlu İlçesi Karacasu Karşıyaka Mahallesinde bir akarsu fabrika atıklarının yanı sıra Kurban Bayramında hayvan atıklarıyla da kirletildi. Kamyonla bölgeye gelen vatandaş kurbanlık hayvanlardan kalan atıkları elindeki kürek yardımıyla akarsuya bıraktı. O anlar ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Vatandaşın uyarılarına rağmen akarsuya hayvan atıkları bırakılmaya devam edildi.

Kurbanlık hayvanların atıklarını akarsuya attılar
Kurbanlık hayvanların atıklarını akarsuya attılar
Kurbanlık hayvanların atıklarını akarsuya attılar
Kurbanlık hayvanların atıklarını akarsuya attılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey

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