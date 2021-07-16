Kurban bayramında ulaşım ücretsiz mi? Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Ücretsiz geçiş ne zaman başlayacak? Bayramda köprüler ücretsiz mi?

Kurban bayramına sayılı günler kala bir çok kişi tatil ve bayram ziyaretine çıkmaya hazırlanıyor. Durum bu halde olunca vatandaşın internette en çok arattığı "Kurban bayramında köprü ve karayolları ücretsiz mi? Kurban bayramında ulaşım ücretsiz olacak mı? Toplu taşıma bedava mı?" soruları oldu. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya açıklık getirdi. Detaylar haberimizde.

Kurban bayramı tatili 2021 yılında 9 gün olarak belirlendi. Tatil süresinin açıklanmasının ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yapacağı açıklamaya çevrildi. Birçok kişi Kurban Bayramı'nda ulaşımın ücretsiz olup, olmadığı ile ilgili arama yapmaya başladı. Peki, Kurban bayramında ulaşım ücretsiz mi? Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Ücretsiz geçiş ne zaman başlayacak? Toplu taşıma bedava mı?

BAYRAMDA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da ulaşım ücretsiz olacak ancak toplu taşıma ile köprü ve otoyolların ücretsiz olduğu tarihler farklılık göstermekte.

KURBAN BAYRAMINDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Kabine toplantısı sonrası rutinleşen "Millete Sesleniş" konuşmasında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müjdeyi verdi. Erdoğan açıklamasında " Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır." belirtirken. 16 Temmuz 2021 saat 23:59'dan itibaren bayram süresince devlete ait köprü ve otoyolların ücretsiz olduğu müjdesini duyurdu.

KURBAN BAYRAMINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Bayram öncesi akraba ve eş dost ziyaretlerine gidecek olanlar, ulaşım konusunda trafik problemi yaşamamak için toplu taşımaya yönelmekte.Kurban bayramında otobüs, vapurlar, metro, tramvay ve Marmaray hatlarını kullanmayı planlayan vatandaşlar tarafından en çok merak ettiği konular arasında ise bayramda ulaşımın ücretsiz olup olmadığını geliyor. Peki, bayramda otobüsler, vapurlar, metro, tramvay ve Marmaray ücretsiz mi?

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da 20, 21,22 ve 23 Temmuz'da ulaşım toplu taşıma ücretsiz olacaktır.

ÜCRETSİZ GEÇİŞ NE ZAMAN BAŞAYACAK?

Kurban bayramı süresince ulaşımda olacak ücretsiz geçişlerin tarihleri ise şu şekildedir.

Köprü ve Otoyol geçişleri 17 Temmuz 2021 saat 00:00'dan itibaren (Cuma gecesini Cumartesi'ye bağlayan gece)

Otobüs, Metrobüs, Vapur, Metro, Tramvay ve Marmaray gibi toplu taşıma araçları ise 20 Temmuz saat 05:00'da itibaren ücretsiz olacaktır.