Kurban Bayramı'nda okullar tatil mi? Arefe günü resmi tatil mi? Kurban Bayramı takvimi!

Kurban Bayramı'nda okullar tatil mi? Arefe günü resmi tatil mi? Kurban Bayramı takvimi!
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Kurban Bayramı'nda okullar tatil mi? Milyonlarca öğrenci ve veli, Kurban Bayramı tatilinde okulların açık olup olmadığını merak ediyor. Yaz tatiline kısa bir süre kala öğrenciler, Kurban Bayramı'nda okullar tatil mi sorusunun yanıtını araştırıyor.

2025 yılı Kurban Bayramı tarihleri belli olduktan sonra "Kurban Bayramı'nda okullar tatil mi?" sorusu daha sık gündeme gelmeye başladı. Okul takvimine göre resmi tatiller, bayramlar ve özel günler öğrenciler için büyük önem taşıyor. Bu nedenle Kurban Bayramı'nda okullar tatil mi sorusu, eğitim gündeminin en çok aranan konularından biri oldu. Peki, Kurban Bayramı'nda okullar tatil mi?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre, Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran 2025 Perşembe gününe denk geliyor.

AREFE GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

2025 yılı itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, Kurban Bayramı arefesi olan 5 Haziran 2025 Perşembe günü, okullar yarım gün olacak.

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Arefe günü, tüm gün resmi tatil sayılmıyor.

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü (Arafat Günü ): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

2025 Dini Günler Takvimi: Ramazan ayı ne zaman? Kurban bayramı tarihi hangi gün? Kandil günleri!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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