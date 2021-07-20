Kurban Bayramı namazı kılındı

Kilis'te Kurban Bayramı sebebiyle vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bayram namazını sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak kıldı.

Kilis'te Kurban Bayramı sebebiyle vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bayram namazını sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak kıldı. Tedbirler kapsamında halk yanlarında getirdikleri seccadelerde Hacı Faruk Ömer Kayabaş Camisi'nde maske ve sosyal mesafeye uygun aralıklarla saf tutarak namaz kıldı, dua etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz