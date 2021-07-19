Kurban Bayramı'na doğru
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Kurban Bayramı'na doğru

Kurban Bayramı'na doğru
Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

Anamur Kaymakamı Aydın Memük ile Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Anamur Kaymakamı Aydın Memük ile Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Memük, mesajında, bayramların, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ve paylaşmanın sembolü olduğunu kaydetti.

Herkesin bayramını kutladığını aktaran Memük, "Bayramın, dünyamıza, ülkemize, aziz milletimize ve Anamur'umuza hayırlar, mutluluklar ve bereket getirmesini dilerim." ifadesini kullandı.

Kılınç da bayram sürecinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmasının önemli olduğunu belirterek, "Mübarek Kurban Bayramı'nın ilçemiz Anamur başta olmak üzere, Mersin'e, ülkemize, milletimize ve bütün insanlığa sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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