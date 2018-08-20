Kurban Bayramı'na Doğru

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ile Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kaymakam Özkan, mesajında, bayramların, kırgınlık ve dargınlıkların son bulduğu, dostluk ve kardeşlik duygularının canlandığı, toplumsal barışın tesis edildiği nadide günler olduğunu anımsattı.

Yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel şekliyle yeniden yaşandığı, birlik ve beraberlik bilincinin tazelendiği, huzur ve refah ortamının sağlandığı bayramların özel anlamlar taşıdığını vurgulayan Özkan, bayramın ülkeye, millete, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk, barış ve kardeşlik getirmesini diledi.

Başkan Aksoy ise bayramların insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygı bağlarını pekiştiren, dargınlıkları unutturan, birlik ve beraberliği, bir arada yaşama arzusunu kuvvetlendiren, toplumda millet olma bilincinin şekillendiği ve güçlendiği müstesna günler olduğunu aktardı.

Aksoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutan kurban, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunarak, zengine, malını Allah rızası için harcama alışkanlığını, paylaşma kültürünü geliştirerek, fakirlerin de kendilerini yaşadıkları toplumun bir üyesi olarak görmesine vesile olur. Bu nedenle, Kurban Bayramı süresince birbirimizi ziyaret ederek, eksiklerimizi dikkate alarak, fakir ve fukarayı, kimsesiz ve yetimi incitmeden, onları gözeterek bir bayram geçirmeye gayret etmeliyiz."