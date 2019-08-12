Kurban Bayramı kutlanıyor

12.08.2019 09:44

Karabük'te, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları düzenlendi.

Polisevinde gerçekleştirilen etkinlikte, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan ile diğer protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar bayramlaştı.

Daha sonra protokol üyeleri, şehitlik, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, bazı dernekler ve huzurevlerini ziyaret etti.

Öte yandan, Safranbolu ilçesinde düzenlenen programda Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer ve Belediye Başkanı Elif Köse ile diğer protokol üyeleri, kentteki kolluk kuvvetleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Kaynak: AA