Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatıyor? 2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek?
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Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatıyor? 2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatıyor? 2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek?
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Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaş, kurban bayramı emekli ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğini merak ediyor. İkinci bayram ikramiyesini alacak olan vatandaş bayram öncesinde yatması beklenen ikramiyeler için araştırmalara başladı. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatıyor? 2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Kurban Bayramına haftalar kaldı. Emekli vatandaşların gözü kulağı yatırılacak olan kurban bayramı ikramiyelerinde. Ramazan Bayramı'nda 1100 lira ikramiye alan vatandaş, Kurban Bayramı'nda alacağı ikramiye miktarını ve tarihini merak ediyor. 2021 yılının son bayramında vatandaşlar ne kadar ikramiye alacak? Peki,Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatıyor? 2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIYOR?

Kurban Bayramı için beklenen emekli ikramiyelerinin ödemesinin yapılacağı tarih henüz belli olmadı. Fakat bununla birlikte bayramdan 1 hafta önce yatırılması bekleniyor. Dolayısıyla kurban bayramı ikramiyesi 12-19 Temmuz arasında yatırılacağı düşünülüyor.

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatıyor? 2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek?

2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arifesi 19 Temmuz olup bayram, 20-23 Temmuz tarihleri arasında olacaktır. Salı-Cuma günlerini kapsayan Kurban Bayramı 4 gün sürecek.

EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, 2018 yılı Ramazan ayından itibaren Ramazan ve Kurban bayramlarında 1.000'er TL tutarında bayram ikramiyesi ödenmekte idi.

Bayram ikramiyesi tutarı, 2021 yılı Ramazan Bayramından itibaren 1.100 TL olarak ödenecektir.

Bayram ikramiyesi hak sahiplerine hisseleri oranında, sürekli iş göremezlik geliri alanlara sürekli iş göremezlik derecesi oranında, yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara kısmi oranda ödenecektir.

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