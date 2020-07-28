Kurban Bayramı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarılar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet mezarlığı'nda anne ve babasının kabrini ziyaret etti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Koronavirüse bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden rica ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret ederek, dua etti. TEMİZLİK, MASKE, MESAFEYE ÇOK DİKKAT" Mezarlık çıkışı basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Erdoğan, "Tüm milletimin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Tüm aileler için sevinç, birlik, beraberlik vesilesi olmasını diliyorum. Koronavirüse bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden rica ediyorum. Temizlik, maske, mesafeye çok dikkat" ifadelerini kullandı.