Kurban Bayramı 9 gün olacak mı 2025? Kurban Bayramı ne zaman başlıyor?

Kurban Bayramı 2025 tatili için belirlenen tarihler kapsamında şu an için 4,5 günlük resmi tatil öngörülüyor. Ancak "Kurban Bayramı 2025 tatili 9 gün olacak mı?" sorusu, idari izin kararı çıkıp çıkmayacağına bağlı olarak gündemdeki yerini koruyor. Kurban Bayramı 2025 tatili ne zaman başlıyor, hangi tarihler arasında olacak? Kurban Bayramı 9 gün olacak mı 2025? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI 9 GÜN OLACAK MI?

Tatilin 9 güne uzatılması ise 10 Haziran Salı ve 11 Haziran Çarşamba günlerinin idari izin kapsamına alınmasına bağlı. Eğer hükümet bu iki günü tatil ilan ederse, vatandaşlar 5-11 Haziran 2025 tarihleri arasında toplam 9 gün sürecek uzun bir tatil fırsatına sahip olacak. Kurban Bayramı 2025 tatili resmi takvime göre 5 Haziran 2025 Perşembe günü öğleden sonra başlıyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Arefe günü olan Perşembe'nin ardından, bayramın dört günü sırasıyla 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak. Bu durumda, Kurban Bayramı 2025 tatili toplamda 4,5 gün sürecek.