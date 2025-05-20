Kurban Bayramı 9 gün olacak mı 2025? Kurban Bayramı ne zaman başlıyor?

Kurban Bayramı 9 gün olacak mı 2025? Kurban Bayramı ne zaman başlıyor?
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Kurban Bayramı 2025 tatili 9 gün olacak mı? Tatil planı yapmaya hazırlanan milyonlarca vatandaş bu sorunun cevabını araştırıyor. 2025 Kurban Bayramı yaklaşırken, resmi tatilin kaç gün süreceği ve hafta sonlarıyla birleştirilip birleştirilmeyeceği merak konusu oldu.

Kurban Bayramı 2025 tatili için belirlenen tarihler kapsamında şu an için 4,5 günlük resmi tatil öngörülüyor. Ancak "Kurban Bayramı 2025 tatili 9 gün olacak mı?" sorusu, idari izin kararı çıkıp çıkmayacağına bağlı olarak gündemdeki yerini koruyor. Kurban Bayramı 2025 tatili ne zaman başlıyor, hangi tarihler arasında olacak? Kurban Bayramı 9 gün olacak mı 2025? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI 9 GÜN OLACAK MI?

Tatilin 9 güne uzatılması ise 10 Haziran Salı ve 11 Haziran Çarşamba günlerinin idari izin kapsamına alınmasına bağlı. Eğer hükümet bu iki günü tatil ilan ederse, vatandaşlar 5-11 Haziran 2025 tarihleri arasında toplam 9 gün sürecek uzun bir tatil fırsatına sahip olacak. Kurban Bayramı 2025 tatili resmi takvime göre 5 Haziran 2025 Perşembe günü öğleden sonra başlıyor.

Kurban Bayramı 9 gün olacak mı 2025? Kurban Bayramı ne zaman başlıyor?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Arefe günü olan Perşembe'nin ardından, bayramın dört günü sırasıyla 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak. Bu durumda, Kurban Bayramı 2025 tatili toplamda 4,5 gün sürecek.
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