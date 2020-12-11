Kuraklık üreticileri korkutuyor
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Kuraklık üreticileri korkutuyor

11.12.2020 13:46 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:51

Kuraklık üreticileri korkutuyor Kozan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Özdemir, bu yıl Aralık ayına kadar yağış olmaması ve ekilen buğdayların can suyu almamasının çiftçiyi endişelendirdiğini belirtti Adana'nın en sıcak ilçesi olan ve tarım alanları ile ekonomiye katkı sunan Kozan...

Kuraklık üreticileri korkutuyor

Kozan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Özdemir, bu yıl Aralık ayına kadar yağış olmaması ve ekilen buğdayların can suyu almamasının çiftçiyi endişelendirdiğini belirtti

ADANA - Adana'nın en sıcak ilçesi olan ve tarım alanları ile ekonomiye katkı sunan Kozan ilçesinde kuraklık çiftçileri korkutuyor.

Kozan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Özdemir, bu yıl Aralık ayına kadar yağış olmaması ve ekilen buğdayların can suyu almaması nedeniyle çiftçinin endişelendiğini, yağışların olmaması durumunda önümüzdeki yıl tarımda ciddi sorunlar yaşanabileceğini kaydetti.

Kozan Barajının toplam 148 milyon metreküp kapasiteye sahip olduğunu şuanda yaklaşık 72 milyon metreküp su bulunduğunu belirten Özdemir, "Kuraklık var ve beklenen yağışlar bu sene olmadı. Normalde bu mevsimde su sıkıntısı yaşanmazdı. Şuan buğday ekimi yapan çiftçilerimiz yağmur duasına çıkmayı düşünüyor. Yağmur yağmış olsaydı ekilen buğdaylara iyi gelecekti. Önceden baraj bu duvarlardan su atıyordu. Şuan baraj yarı yarıya gelmiş durumda. Bu yıl belki yeterli olabilir ama yağışlar olmazsa önümüzdeki günlerde büyük sorunlar olacak. Uzun vadede yağmur yağmaz havalar böyle giderse ilerisi için büyük sorun olacak. Su olmaz ise üretim olmaz, maliyetler artar, ürünlerde kalitesizlik olur" diye konuştu.

Kuraklık üreticileri korkutuyor
Kuraklık üreticileri korkutuyor
Kuraklık üreticileri korkutuyor
Kuraklık üreticileri korkutuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL

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