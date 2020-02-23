Kur'an kursu öğrencilerinden İdlib'e anlamlı yardım

23.02.2020 10:49 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:49

Bilecik merkez Şerifpaşa Camii Kur'an kursu öğrencileri, İdlib'e yardım kampanyasına destek oldu.



Bilecik Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubesi iş birliği ile devam eden "Yolun İyilik Olsun" kampanyasına bir destek de Kur'an kursu öğrencilerinden geldi. 8 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle, tarihin en büyük insanlık dramlarından birinin yaşandığı İdlib'e kampanya çerçevesinde kurs öğreticisi Emine Kaya'nın öncülüğünde toparlanan yardımlar, İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA