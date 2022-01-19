Kupa Papara, yeni yıla FIFA 22 ile giriş yapıyor

Geçtiğimiz eylül ayında 'Kupa Papara' projesini hayata geçiren Papara, projenin 2022 yılı serüveninde FIFA 22 heyecanının başladığını duyurdu.

Papara, The Academys iş birliği ile gerçekleştirdiği Kupa Papara'nın, 80 bin Türk Lirası ödül havuzu ve Papara Metal Card sürprizlerini eylül ayı itibariyle duyurmuştu. Her ay gerçekleşecek turnuvalar serisinde, birbirinden farklı oyunların yer alacağını geçtiğimiz süreçte paylaşan Papara, 2021 eylül ayında FIFA 21, PUBG ve PUBG Mobile oyunları ile esporseverlerin karşısına çıkmıştı. Ekim ayında ise ZULA ve Mobile Legends: Bang Bang mücadeleleri devam etmişti. Ekim ayının ardından Kupa Papara mücadelesindeki bir sonraki durak PUBG Mobile adası olmuştu. Kasım ve aralık aylarında 30 bin Türk Lirası ödül havuzu ile gerçekleşen PUBG Mobile turnuvası ile 2021 yılına nokta koyan Kupa Papara, yeni yılda ise perdeyi FIFA 22 ile açacak.

FIFA 22'DE 10 BİN TL ODÜL HAVUZU

Yeni yıla FIFA 22 ile merhaba diyen Kupa Papara, ocak ayında tek bir oyun içerisinde iki farklı turnuvanın olacağını duyurdu. Şirketin konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "FIFA 22'de Ultimate Team ve Classic modlarında yer alacak iki turnuvada toplamda 10 bin TL ödül havuzu bulunuyor. Ultimate Team modunda ve Classic modunda 5 bin TL ödül havuzu ile bu ay FIFA oyuncuları ödüle doyacak. Yeşil sahalardaki yeteneklerini göstermek isteyenler için son kayıtlar Classic modunda 22 Ocak, Ultimate Team modunda ise 24 Ocak olarak belirlendi. Elemelerin ardından iki turnuvanın da finalleri, 30 Ocak'ta'twitch.tv/kupapapara' adresi üzerinden ekranlara gelecek. Kupa Papara serüvenine katılıp ödüllerin sahibi olmak isteyenler, kayıt işlemini kupapapara.com adresinden kolayca tamamlayabilir. Papara'da hesap açan katılımcılar, turnuvaya ücretsiz katılabilir" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri