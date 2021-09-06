Kupa Papara espor turnuvası başlıyor!
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Kupa Papara espor turnuvası başlıyor!

Kupa Papara espor turnuvası başlıyor!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Türkiye'nin en yenilikçi ve heyecan verici finansal deneyimini Kupa Papara, FIFA 21, PUBG (PC) ve PUBG Mobile turnuvaları ile geliyor. Turnuvada Türkiye'nin ilk ödemeli metal kartı sahiplerini bulacak!

Papara ve The Academsy iş birliği ile hayata geçen Kupa Papara, esporseverleri her ay gerçekleşecek FIFA 21, PUBG (PC) ve PUBG Mobile turnuvaları ile yepyeni bir maceranın içine sokuyor. Ödül havuzunun 80 bin TL olduğu turnuva serisinde, Türkiye'nin ilk ön ödemeli metal kartı Papara Metal Card'da Kupa Papara ile sahiplerini bulacak.

Turnuvada yer almak için son kayıt tarihleri PUBG için 8 Eylül, FIFA 21 için 19 Eylül ve PUBG Mobile için 21 Eylül olarak belirlendi.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Toplam 4 bin lira ödül havuzuna sahip olan FIFA 21 turnuvasının 21 Eylül'de start alacağı bildirildi. Turnuvanın büyük finali ise 25 Eylül tarihinde canlı yayınlanacak.

Ödül havuzu 7 bin 500 lira olan PUBG turnuvasının da 9 Eylül akşamı olacağı ifade edildi. Takımı ile hayatta kalma yeteneğine güvenenleri bir araya getirecek mücadelenin büyük finali 12 Eylül'de canlı olarak ekranlara gelecek.

5 bin lira ödül havuzlu PUBG Mobile turnuvası ise 23 Eylül'de yapılacak. Kupa Papara PUBG Mobile turnuvasının finali, 26 Eylül'de izleyiciler ile canlı yayında buluşacak.

Ücretsiz olarak kayıt oluşturabileceğiniz turnuvanın tüm detaylarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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