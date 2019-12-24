Kupa Avcısı Bayram, Antep'ten İkincilikle Döndü
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Kupa Avcısı Bayram, Antep'ten İkincilikle Döndü

Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun başarılı maratoncusu Ahmet Bayram, 2'nci Gazi Yarı Maratonunda 21.1 kilometreyi 1 saat 15 dakikada koşarak; 45-49 yaş grubunda ikincilik elde etti.

24.12.2019 14:35 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:35
Kupa Avcısı Bayram, Antep'ten İkincilikle Döndü

Bayram, ikincilik kupasını ve madalyasını Kulüp Başkanımız Mevlüt Aktan'a takdim etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu, ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde2'nci Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu düzenlendi. Yarı maratona 991 atlet katılırken; 5 kilometrelik halk koşusuna binlerce vatandaş katıldı. Şampiyon maratoncumuz da, 21.1 kilometrelik yarı maratonu 1 saat 15 dakikada tamamladı. 45-49 yaş grubunda ikinci olan Bayram, genel klasmanı 24'ncü olarak tamamladı. İkincilik kupasını ve madalyasını Halil Onultmak Tesisleri'nde Kulüp Başkanımız Mevlüt Aktan'a takdim eden Bayram, önümüzdeki yarışlarda da kulübümüzü ve şehrimizi başarıyla temsil etmek istediğini söyledi. Kulüp Başkanımız Mevlüt Aktan da 2. Gazi Yarı Maratonu'ndaki başarısından dolayı Ahmet Bayram'ı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Kaynak: Bültenler
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