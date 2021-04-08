Mezarlıkta kundakta bebek var zannettiler kedi çıktı
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Mezarlıkta kundakta bebek var zannettiler kedi çıktı

İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN - Haberler | 3. Sayfa

Mezarlıkta kundakta bebek var zannettiler kedi çıktı Muğla'nın Bodrum ilçesinde kundağa sarılı kedi güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

Mezarlıkta kundakta bebek var zannettiler kedi çıktı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kundağa sarılı kedi güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

Bitez mezarlığının önünden geçen vatandaşlar mezarlık içerisinde kundağa sarılı bebek var zannedip güvenlik güçlerine haber verdi. Bitez mahallesinde bulunan mezarlığa çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kundağı açan polis ekipleri ve vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok oldu. Bebek kundaklar gibi kundaklanan ölü kediyi görenler rahat bir nefes aldı. Kediyi kimin kundaklayıp oraya koyduğu ise bilinmiyor.

Mezarlıkta kundakta bebek var zannettiler kedi çıktı
Mezarlıkta kundakta bebek var zannettiler kedi çıktı
Mezarlıkta kundakta bebek var zannettiler kedi çıktı
Mezarlıkta kundakta bebek var zannettiler kedi çıktı
Mezarlıkta kundakta bebek var zannettiler kedi çıktı
Mezarlıkta kundakta bebek var zannettiler kedi çıktı
Mezarlıkta kundakta bebek var zannettiler kedi çıktı
Mezarlıkta kundakta bebek var zannettiler kedi çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN

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