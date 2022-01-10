KÜN Rektörü: "Basın mensupları özveri ve samimiyetle gerçeğin peşinde"

Kapadokya Üniversitesi Rektörü Hasan Ali Karasar; 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Hasan Ali Karasar yayınladığı yazılı mesajında; "Toplumu bilinçlendirmek için özveri ve samimiyetle gerçeğin peşinde olan, mesleğini onurla sürdüren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar; siz değerli basın emekçilerine meslek hayatlarında başarılar diliyorum" dedi. - NEVŞEHİR

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