Kumral Abdal kimdir? Kuruluş Osman Kumral Abdal kimdir, nasıl öldü? Kumral Abdal hangi dönemde yaşamıştır?

Kuruluş Osman dizisinde Kumral Abdal söylediği sözlerle dikkatleri üzerine çekmiştir. Kumral Abdal karakteri Emin Gürsoy tarafından canlandırılmaktadır. Peki, Gerçekte Kumral Abdal kimdir? Kuruluş Osman kimdir, nasıl öldü? Kumral Abdal kaç yaşında, hangi dönemde yaşamıştır? Kumral Abdal hayatı ve biyografisi nedir?

Kuruluş Osman dizisinde Kumral Abdal söylediği sözlerle dikkatleri üzerine çekmiştir. Kumral Abdal karakteri Emin Gürsoy tarafından canlandırılmaktadır. Peki, Gerçekte Kumral Abdal kimdir? Kuruluş Osman kimdir, nasıl öldü? Kumral Abdal kaç yaşında, hangi dönemde yaşamıştır? Kumral Abdal hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

KUMRAL ABDAL KİMDİR?

Kumral Abdal adıyla da bilinmektedir. Âşıkpaşazâde'ye göre, Edebâli Osman Gazi'nin meşhur rüyasını tâbir edip kendisine padişah olacağını müjdelediği zaman Abdal Kumral ondan müjdelik istemiş, Osman Gazi de padişah olunca bu dervişe kılıcını vermişti. Rüstem Paşa'ya atfedilen Tevârîh-i Âl-i Osmân'da Âşıkpaşazâde'deki rivayet aynen zikredilmekle birlikte, dervişin adı Durut veya Turgut olarak geçer.

İdrîs-i Bitlisî'ye göre, Kumral Abdal Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan önce uçlarda yaşayan bir derviş mücahiddir. Ermeni Derbendi'nde rastladığı kırklardan birinden Osman Gazi'nin başına devlet kuşu konacağını öğrenince bu müjdeyi ona bildirir; o da kendisine kılıcını ve maşrapasını verir. Ayrıca İdrîs-i Bitlisî, Osman Gazi'nin, padişah olunca Kumral Abdal'a Ermeni Derbendi'nde bir zâviye yaptırıp buraya köyler ve tarlalar vakfettiğini bildirdiği gibi, bu zâviyenin kendi zamanında mevcut ve meşhur olduğunu da ilâve eder.

İdrîs-i Bitlisî'ye dayanan Müneccimbaşı ise Abdal Kumral'ın Yenişehir taraflarında yaşadığını ve kâfirlerle gazâ ettiğini ifade eder. Ayrıca Osman Gazi'nin bu dervişe Yenişehir civarında bir zâviye yaptırıp buraya köyler ve tarlalar vakfettiğini de söyler.

KURULUŞ OSMAN KUMRAL ABDAL KİMDİR?

Kumral Abdal Kuruluş Osman dizisinde merak edilen karakterlerden birisi oldu. Kumral Abdal, Ertuğrul Gazi'nin sancaktarıdır. Doğum tarihi ve yeri bilinmeyen Kumral Abdal'ın asıl adı Turgut olup Şeyh Edebali hazretlerinin bir müridiydi.Şeyh Edebali hazretleri Eskişehir yakınlarındaki İtburnu adlı köyde yaşıyordu. Talebelerine ilim irfan öğretip, insanlara huzur dağıtmakla meşgul olurdu. Sohbetlerinde kemale gelen Kumral Abdal hem talebe yetiştirmek hem de dini yaymak ve kafirlerle savaşmak için görevlendirildi. Kumral Abdal, Müslümanlığın yayılmasında ve Osmanlı'nın güç kazanmasında önemli şahıslardan biridir.