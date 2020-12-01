Kumluca ve Finike'de kış hazırlığı
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Kumluca ve Finike'de kış hazırlığı

01.12.2020 14:56 | Son Güncelleme: 01.12.2020 15:00
Kumluca ve Finike'de kış hazırlığı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca ve Finike'ye bağlı mahallelerde tarımsal sulama kanallarında temizlik çalışması başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca ve Finike'ye bağlı mahallelerde tarımsal sulama kanallarında temizlik çalışması başlattı. Kış aylarında tarım arazilerinde su taşkınlarını önlemek amacıyla yapılan çalışma kapsamında 150 kilometrelik kanal temizliği yapılacak.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kumluca ve Finike'ye bağlı mahallelerde tarımsal sulama kanallarında temizlik çalışması yapıyor. Şiddetli yağışlarda tarım arazilerinde su taşkınlarının yaşamaması için Kumluca'nın Salur, Hızırkahya, Göksu, Kavak, Hacıveliler, Karşıyaka ve Beykonak Mahallelerinde tarımsal sulama kanalları temizleniyor. Kumluca'da çalışmaların tamamlanmasının ardından Finike'nin Hasyurt ve Sahilkent Mahallelerinde temizliğe devam edilecek. Kumluca ve Finike'de toplamda 150 kilometrelik kanal temizliği yapılması hedefleniyor. - ANTALYA

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Kumluca ve Finike'de kış hazırlığı
Kumluca ve Finike'de kış hazırlığı
Kumluca ve Finike'de kış hazırlığı
Kumluca ve Finike'de kış hazırlığı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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