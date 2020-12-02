Kumluca Kaymakamının korona virüs testi pozitif çıktı
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Kumluca Kaymakamının korona virüs testi pozitif çıktı

02.12.2020 20:57 | Son Güncelleme: 02.12.2020 21:01
Kumluca Kaymakamının korona virüs testi pozitif çıktı

Antalya Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz'un korona virüs testi pozitif çıktı.

Antalya Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz'un korona virüs testi pozitif çıktı. Genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Kolsuz'un, evinde izole olduğu belirtildi.

Kumluca Kaymakamlık personelinin dün yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Personelin pozitif çıkan testinin ardından bugün tedbir amaçlı Kaymakam Uğur Kolsuz'a da test yapıldı. Kolsuz, testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Tüm dost, arkadaş ve yakınlarımdan dualarını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Kolsuz'un ciddi bir semptom göstermediği, genel sağlık durumunun iyi ve evinde izole olduğu öğrenildi. - ANTALYA

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Kumluca Kaymakamının korona virüs testi pozitif çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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