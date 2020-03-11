Kumluca hastanesine ek bina yapılacak Kumluca AK Parti İlçe Başkanı Erol Uysal, Kumluca Devlet Hastanesine 50 yataklı ek bina +112 ASHİ ikmal inşaatı yapımının, 10 Nisan'da yapılmak üzere ilana çıktığının müjdesini verdi.

Kumluca AK Parti İlçe Başkanı Erol Uysal, Kumluca Devlet Hastanesine 50 yataklı ek bina +112 ASHİ ikmal inşaatı yapımının, 10 Nisan'da yapılmak üzere ilana çıktığının müjdesini verdi.



Erol Uysal yaptığı açıklamada, Kumluca Devlet Hastanesine 50 yataklı ek bina +112 ASHİ ikmal inşaatının 10 Nisan'da ihaleye çıkacağını belirtti. Uysal, bina içerisinde yataklı servisler, acil servis, ameliyathane, yoğun bakımlar, yeni doğan yoğun bakım, endoskopi ünitesi, doğum odaları, transfüzyon merkezi, radyoloji üniteleri, sterilizasyon ünitesi, idari birimler ve konferans salonunun bulunacağını aktardı.



Uysal, ayrıca hastane bahçesinde 150 araçlık katlı otopark yer aldığını da sözlerine ekledi. Hastanede bulunan acil servis, ameliyathane, yoğun bakım ve doğumhane gibi bölümler yeni binaya taşınarak daha ferah ve geniş bir ortamda hizmet verilecek. Mevcutta 10 bin 000 metrekare olan hastanenin kapalı alanı, 30 bin 000 metrekare olacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA