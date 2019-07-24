Kumluca'da yüzme alanları denetlendi

Kumluca'daki yüzme alanları denetlendi.

Birçok kurum yetkilisinden oluşan "Suda boğulma olayları denetim komisyonu" Kumluca merkez ve Adrasan sahilindeki yüzme alanlarını inceledi.

Komisyon Başkanı Kumluca Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erol Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, yürütülen çalışmalarda yüzme alanlarında oluşabilecek olumsuzlukların en aza indirilmesinin amaçlandığı söyledi.

Amaçlarının yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek olduğunu dile getiren Koca, "Komisyonumuz belirlenen yüzme alanlarında belirli aralıklarla denetimleri sürdürecek." dedi.

Kaynak: AA