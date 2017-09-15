Kumluca'da Okul Servisleri Şoförleriyle Toplantı Düzenlendi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, 2017-2018 yılı eğitim öğretim öncesi okul servis şoförleriyle toplantı düzenlendi.



Kumluca Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıyaı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinatörü Yusuf Evran, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Trafik Şube Müdürü Mehmet Akçay ve okul servis şoförleri katıldı.



Toplantıda, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında öğrenci servisçiliği yapacaklara, ilgili kanunlar ve gerekli bilgiler anlatıldı.



Servis şoförlerinden araçlarının eksiklerini gidermelerini isteyen Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinatörü Evran, öğrencilerin daha rahat okullarına ulaşabilmeleri için uygun güzergahları belirlediklerini söyledi.



Servis şoförlerine tavsiyelerde bulunan Evran, "Öğrenciler bizim geleceğimiz. Onların canları, okul güzergahında sizlere emanet. Onun için gereken bütün emniyet kurallarını uymanız ve gereken hassasiyeti göstermeniz gerekiyor." dedi.