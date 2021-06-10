Kumluca'da geleceğin motokrosçuları için eğitim düzenlendi
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Kumluca'da geleceğin motokrosçuları için eğitim düzenlendi

Kumluca'da geleceğin motokrosçuları için eğitim düzenlendi
Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak - Haberler | Güncel

Kumluca ilçesinde geleceğin motokrosçularını yetiştirmek amacıyla eğitime başlandı.

Kumluca ilçesinde geleceğin motokrosçularını yetiştirmek amacıyla eğitime başlandı.

Beykonak Mahallesi'ndeki motokros yarış pistinde tören düzenlendi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, yaptığı konuşmada, ilçede düzenlenen motokros ve enduro yarışlarının yoğun ilgi gördüğünü hatırlattı.

Köleoğlu, söz konusu motokros pistinin Avrupa standartlarında olmasından dolayı yarışların ilgi çektiğini söyledi.

Beykonak Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Bülent Dönmez de geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yarışların yapılamadığını, bu yıl Türkiye'de ilk organizasyonun Edirne'de yapılacağını, ekimdeki 5. ayak yarışının Kumluca'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Konuşmaların ardından aileleri ve eğitmenler tarafından dizlik, dirseklik ve kaskları takılan küçük yarışmacılar, motorlarla eğitime başladı.

Kumluca'da geleceğin motokrosçuları için eğitim düzenlendi
Kumluca'da geleceğin motokrosçuları için eğitim düzenlendi
Kumluca'da geleceğin motokrosçuları için eğitim düzenlendi
Kumluca'da geleceğin motokrosçuları için eğitim düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

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