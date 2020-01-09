Kumluca'da düzenlenen futsal şampiyonası sona erdi

09.01.2020 10:56 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:02

Kumluca ilçesinde düzenlenen okullar arası futsal şampiyonası sona erdi.

Genlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürlüğünce organize edilen okullar arası futsal şampiyonası, final maçı ve ödül töreniyle sona erdi.

İlçe genelinde 26 okul takımının katıldığı ve 15 gün süren şampiyonada yaklaşık 300 öğrenci mücadele etti.

Turnuvada yıldız erkekler ve yıldız kızlar kategorilerinde Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu, küçük erkeklerde Sınav Koleji ve küçük kızlarda ise Ziya Gökalp Yatılı Bölge İlkokulu birinci oldu.

Dereceye giren takım ve sporculara törenle kupa ve madalyaları verildi.

Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Demir, Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürü Erol Koca, okul müdürleri ve veliler katıldı.

Kaynak: AA