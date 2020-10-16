Kümesine giren köpeği çocukların gözü önünde sopa ile dövdü! O anlar kamerada
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Kümesine giren köpeği çocukların gözü önünde sopa ile dövdü! O anlar kamerada

16.10.2020 09:20 | Son Güncelleme: 16.10.2020 15:30

Bartın'da gözü dönmüş bir kişi, kümesindeki tavuklarının yumurtalarını yediğini iddia ettiği komşusunun köpeğini sopa ile dövdü. O anlar çocukların gözü önünde yaşanırken, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bartın merkeze bağlı Akçamescit köyünde yaşayan H.Ş. tavuklarının yumurtalarını yediğini iddia ettiği komşusunun köpeğini kümeste yakalayarak sopa ile acımasızca dövdü. H.Ş. çevredeki çocukların bağırmalarının ardından evine gitti.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Köpeğin sahibinin şikayetçi olması üzerine gelen jandarma ekibi H.Ş'yi ifadesini almak üzere karakola götürdü. H.Ş. karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

YAPTIRIM UYGULANACAK

H.Ş hakkında hazırlanacak tutanak sonrasında Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Hayvanları Koruma Kanunundan cezai yaptırım uygulanacağı öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

H.Ş.'nin köpeği acımasızca dövdüğü anlar cep telefon kamerasıyla kaydedilirken, görüntüyü çeken çocukların ağlamaları ve yalvararak bağırmaları dikkat çekti.

Kümesine giren köpeği çocukların gözü önünde sopa ile dövdü! O anlar kamerada
Kümesine giren köpeği çocukların gözü önünde sopa ile dövdü! O anlar kamerada
Kümesine giren köpeği çocukların gözü önünde sopa ile dövdü! O anlar kamerada
Kümesine giren köpeği çocukların gözü önünde sopa ile dövdü! O anlar kamerada
Kümesine giren köpeği çocukların gözü önünde sopa ile dövdü! O anlar kamerada
Kümesine giren köpeği çocukların gözü önünde sopa ile dövdü! O anlar kamerada
Kümesine giren köpeği çocukların gözü önünde sopa ile dövdü! O anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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Haber Yorumları (7)
GULLUSAH: Savunmasiz hayvanlari döven vahsi yaratik. . umarim senide odunla däverler
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
MALATYA44: ADAMIN KÖPEĞİ DÖVMESİ YANLIŞ BENCE SAHİBİNİ ÖNCE UYARMALI SONRA DÖVMELİYDİ. İNSAN LAFTAN ANLAMIYOR Kİ HAYVAN ANLASIN. EVCİL HAYVAN BESLİYORSANIZ KOMŞUNUZU RAHATSIZ ETMEYECEKSİNİZ. KÖPEĞİN YUMURTA YEMEK İSTİYORSA ALIP VERECEKSİN
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
:-: adamın yaptığı iş değil gidip Niye köpeği dövüyor aslında köpeğini bağlamayan komşunu dövecekti bir kişi köpek alıp bakıyorsa onun tüm davranışlarından eğitiminden o kişi sorumludur belki adamın geçimi taze tavuk yumurtasıdır bu gün yumurta yarın tavuğu yer o nedenle köpek sahiplenenler köpeklerini kontrol altında tutmalı
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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