Kümesine giren köpeği çocukların gözü önünde sopa ile dövdü! O anlar kamerada

Bartın'da gözü dönmüş bir kişi, kümesindeki tavuklarının yumurtalarını yediğini iddia ettiği komşusunun köpeğini sopa ile dövdü. O anlar çocukların gözü önünde yaşanırken, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.