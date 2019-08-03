Kurtalan ilçesinde üreticilere Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği eğitimi verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine yönelik Eğitim ve Yayım çalışmaları kapsamında Kurtalan İlçesi Beykent köyündeki Beykent Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortakları ile köyde yaşayan diğer çiftçilere yönelik veteriner Zeynettin Ece tarafından kümes hayvanları yetiştiriciliği ve önemi konusunda bilgi verildi.

İl Orman ve Tarım Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mustafa Yılman da kooperatifin önemi, ortaklarının ve yöneticilerinin kooperatiften nasıl yararlanacakları konusunda köylülere bilgi sundu.

Kaynak: AA