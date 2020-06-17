Kumaş cinsine göre ütüleme sıcaklıkları Kıyafetlerinizin kumaş türünü bilmeden ütü yaparsanız yapışma, yanma ve bozulma gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu yüzden kıyafetlerinizin kumaş türünü bilmeli ve özelliklerine göre ütü yapmalısınız.

Kıyafetlerinizi uzun süre kullanabilmek ve ideal şekilde giyebilmek için onların ütü sıcaklık derecelerini bilmeli ve ona göre ütü yapmalısınız. Aksi halde kıyafetlerinizin ömrü kısalacağı gibi giyim sırasında da hoş olmayan görünümler ortaya çıkabilir.

KETEN

Sert yapısı nedeniyle ütünlenmesi zor olan keten elbiselerde iyi sonuç alabilmek için 200-220 derece sıcaklık idealdir.

PAMUK

Pamuk elbiseler de ütülenmesi zor türlerdendir. Bu yüzden yüksek sıcaklıkta ütülenmelidirler. 180 derece ütü sıcaklığı pamuk kıyafetler için idealdir.

NAYLON/ POLYESTER

Yüksek ısıya karşı duyarlı olan naylon kıyafetler 80 derece sıcaklıkta ütülenmelidir. Sentetik kumaşlar, orta derecelerde, polyester kumaşlar ise daha düşük derecelerde ütülenmesi gerekir.

VİSKOZ

Viskoz kıyafetlerin 105-120 derece sıcaklıkta ütülenmesi gerekir.

İPEK/ YÜN

Hassas yapıya sahip olan ipekler ve yünler 120-160 derece sıcaklıkta ütülenmelidir. Orta sıcaklıklar bu tür elbiseler için idealdir. Pamukları ve yünleri ütülerken ütü bezi kullanılabilir. Bu önlem onların hassas yapısını korumayı sağlar.

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