Kumarhanede basıldı, saklanmak için duşakabine girdi
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Kumarhanede basıldı, saklanmak için duşakabine girdi

Bakırköy'de kumarhanede basıldı, saklanmak için duşakabine girdi Bakırköy'de kafe olarak işletilen mekanın üst katları kumarhane çıktı: 5 gözaltı Polis ekiplerinin gece baskını yaptığı mekanda 20 kişiye işlem yapıldı, 5 kişide gözaltına alındı Katlardan çok sayıda kumar malzemesi, rulet masası...

20.06.2020 08:34 | Son Güncelleme: 20.06.2020 08:47

Bakırköy'de kumarhanede basıldı, saklanmak için duşakabine girdi

Bakırköy'de kafe olarak işletilen mekanın üst katları kumarhane çıktı: 5 gözaltı

Polis ekiplerinin gece baskını yaptığı mekanda 20 kişiye işlem yapıldı, 5 kişide gözaltına alındı

Katlardan çok sayıda kumar malzemesi, rulet masası ele geçirildi

İSTANBUL - Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbar doğrultusunda Yeşilköy'de kafe olarak işletilen bir mekana kumar oynattığı iddiası üzerine gece saatlerinde baskın gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen baskında çok sayıda kumar malzemesi ile gizli bölmede saklanmış rulet masası ele geçirildi. Kafenin birinci ve ikinci katında bulunan 20 kişiye para cezası kesildi. 5 kişide kumar oynatma ve polise mukavemetten gözaltına alındı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Yeşilköy Mahallesinde kafe olarak işletilen bir adrese kumar oynatıldığı ihbarı üzerine gece saatlerinde baskın gerçekleştirdi. Polis ekipleri, 3 katlı olan kafenin birinci ve ikinci katında perdeler ile kapatılan salonlarda kumar oynatıldığını tespit etti. Polis ekipleri içeride bulunan kişilere işlem yapmak istediği esnada kafe yöneticileri, polislere mukavemet gösterdi.

Maske ile yüzlerini kapattılar

Kafede bulunan 20 kişiye kumar oynamaktan ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan idari para cezası uygulanırken polise mukavemet gösterip, kumar oynatan 5 kişide gözaltına alınarak polis merkezine götürdü. Gözaltına götürülen kişilerin yüzlerini maske ile kapattıkları görüldü. Ekipler içeride de çok sayıda kumar malzemesi ele geçirdi.

Polis ekipleri gizli bölmede rulet masası ve bir genç kız buldu

Polis ekipleri katlarda yaptığı detaylı incelemede gizli bir bölmede gizlenen rulet masasını buldu. Ayrıca rulet masasının bulunduğu odanın içindeki duşa kabinde de saklanan genç bir kıza rastlanıldı. İdari para cezası işlemi yapılan şahıslardan birinin temizlik çalışanı olduğunu iddia eden yabancı uyruklu genç kız ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kafede ele geçirilen malzemelerde asayiş büro amirliğine götürüldü.

Belediye ekiplerine bağlı zabıta ekipleri de kafeyi mühürleyerek kapattı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kumarhanede basıldı, saklanmak için duşakabine girdi

Kaynak: İHA

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