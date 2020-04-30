Kumar oynayan 20 kişiye sosyal mesafe cezası
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Kumar oynayan 20 kişiye sosyal mesafe cezası

Eskişehir'de dernek görüntüsü verilerek kumar oynatılan ikamete operasyon düzenlendi.

Kumar oynayan 20 kişiye sosyal mesafe cezası
30.04.2020 12:57 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:01

Eskişehir'de dernek görüntüsü verilerek kumar oynatılan ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonda, kumar oynayan 20 kişiye 'sosyal mesafe' kuralına uymamaktan toplam 63 bin TL ceza kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İhsaniye Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi üzerinde bulunan ve dernek görüntüsü verilen bir adrese baskın yapıldı. Yapılan baskında 20 şahsın masalarda oturduğu ve kağıtlarla kumar oynadıkları tespit edildi. İçeride bulunan şahıslara kumar oynama ve oynatmak suçlarından işlem yapıldı. 1593 sayılı kanununun 282. maddesi gereğince açık olmaması gereken bir iş yerinin açık olması ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan dolayı kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere 20 kişiye toplam 63 bin TL idari para cezası uygulanırken, ikamet kalıcı olarak mühürlendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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