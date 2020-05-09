KUMAR OYNARKEN YAKALANINCA ÇATI KATINA KAÇTILAR
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KUMAR OYNARKEN YAKALANINCA ÇATI KATINA KAÇTILAR

KUMAR OYNARKEN YAKALANINCA ÇATI KATINA KAÇTILAR
09.05.2020 11:22 | Son Güncelleme: 09.05.2020 11:25

ZEYTİNBURNU'nda kapalı olması gereken bir kahvehaneye baskın yapan polis kumar oynayan 16 kişiyi yakaladı.

ZEYTİNBURNU'nda kapalı olması gereken bir kahvehaneye baskın yapan polis kumar oynayan 16 kişiyi yakaladı. Polisin baskını sırasında bazı kişilerin çatı katına saklandığı anlar kamera görüntülerine yansıdı. Koranavirüs salgınına rağmen kumar oynayan kişilere toplam 50 bin 880 lira ceza kesildi.

Zeytinburnu, Veliefendi Mahallesi Semiha Şakır Caddesi'nde bulunan kahvehaneye girip çıkanlar olduğu ihbarını alan polis harekete geçti. Yapılan baskında kahvehanenin açık olduğu ve içerde kumar oynandığı belirlendi. Kahvehaneye yapılan baskın sırasında içerde bulunan bazı kişiler çatı katına kaçarak polisten kurtulmaya çalıştı. O anlar ise polis kamerası tarafından görüntülendi.

16 KİŞİYE TOPLAMDA 50 BİN 880 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Koranavirüs salgını nedeniyle kapalı olması gereken kahvehanede bulunan 16 kişi hakkında idari işlem yapıldı ve 3 bin 180'er lira para cezası kesildi. Öte yandan baskın sırasında denetim yapılan kahvehanenin ruhsatsız çalıştığı ortaya çıktı. İş yeri sahibi Hakkı K. hakkında TCK'nın 195. maddesi (Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Alınan Tedbirlere Aykırılık) suçundan adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

KUMAR OYNARKEN YAKALANINCA ÇATI KATINA KAÇTILAR

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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