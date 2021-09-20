Kumar operasyonunda 'Süngücü kadın' detayı! Erkeklerin masasına müşteri gibi oturup motive etmişler - Haberler
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Kumar operasyonunda "Süngücü kadın" detayı! Erkeklerin masasına müşteri gibi oturup motive etmişler

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te kumar oynatılan bir işyerine düzenlenen operasyonda 46 kişi yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan 'süngücü kadınlar' ise dikkat çekti. İlk kez bir operasyonda 'süngücü' ifadesinin yer aldığını söyleyen CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, bu kadınların erkeklerin masasına müşteri gibi oturduğunu ve şahısları daha fazla kumar oynamaları için motive ettiğini anlattı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü kumar çetesine operasyon düzenledi. Kumar oynanan mekanı tespit eden emniyet yetkilileri, duvardaki tel örgüleri kırarak mekana baskın yaptı. 4'ü süngücü kadın, 16 kumar oynatan şüpheli şahıs ve 46 kumar oynayan toplamda 66 kişiyi gözaltına aldı. Kumar oynatanlara bu suçlamayla adli işlem yapılırken kumar oynayanlara da 1.336 TL'den toplam 61.456 TL para cezası kesildi.

"ERKEKLERİ KUMAR OYNAMALARI İÇİN MOTİVE EDİYORLAR"

CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, çete üyelerinin kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda 'süngücü kadınlar' dedikleri kişileri şu sözlerle anlattı: "O kadınlar kumar çetesiyle organik bağlantılı olarak çalışıyorlar. Onlar da dışarıdan müşteriymiş gibi kumar oynanan mekana geliyorlar ve her masaya bir kadın oturuyor. Onlar da çetenin bir üyesi değil de sanki tombala oynamaya gelmiş gibi davranıyor. Öyle olunca masadaki erkekleri daha çok kumar oynamaları yönünde motive ediyor. Bunların görevi bu."

Kumar operasyonunda
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Haber: Kumar operasyonunda 'Süngücü kadın' detayı! Erkeklerin masasına müşteri gibi oturup motive etmişler - Haberler
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