Kumar masasında yakalanınca çay içiyormuş numarası yaptı
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Kumar masasında yakalanınca çay içiyormuş numarası yaptı

28.12.2020 11:24 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:07

- Kumar masasında yakalanınca çay içiyormuş numarası yaptı Polisi görünce kumar masasından böyle kalktı Bursa'da hafta sonu 56 saatlik sokak kısıtlamasında kumar oynatan kahvehaneye polis ekipleri baskın yaptı.

- Kumar masasında yakalanınca çay içiyormuş numarası yaptı

Polisi görünce kumar masasından böyle kalktı

BURSA - Bursa'da hafta sonu 56 saatlik sokak kısıtlamasında kumar oynatan kahvehaneye polis ekipleri baskın yaptı. Kumar oynadığı sırada polisi karşısında gören bir kişinin masadan kalkıp çay içiyormuş numarası yapmaya çalışması dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Teferrüç Mahallesi Aydın Caddesi üzerinde salgın tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehaneye bazı kişilerin girdiği yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekiler 2 gün boyunca kahvehaneyi takibe aldı. Dün kıraathaneye baskın düzenleyen ekipler, 4 kişiyi iskambil kağıtlarıyla oyun oynarken yakaladı. Polis 4 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer liradan toplam 12 bin 600 lira ceza kesti. Öte yandan polis ekipleri içeri girdiği sırada masada oyun oynayan bir adamın aniden masadan kalkıp elindeki çayı karıştırıp sadece çay içiyordum numarası yapmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.

Kumar masasında yakalanınca çay içiyormuş numarası yaptı
Kumar masasında yakalanınca çay içiyormuş numarası yaptı
Kumar masasında yakalanınca çay içiyormuş numarası yaptı
Kumar masasında yakalanınca çay içiyormuş numarası yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ

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