SANCAKTEPE, İSTANBUL (İHA) - Kumar baskınında çatıya kaçan şüpheliden "telefonum çekmiyor" yalanı

İSTANBUL Sancaktepe'de teras kata düzenlenen kumarhane baskınında tombalaya oynayan 42 kişiye toplamda 76 bin 398 TL idari para cezası uygulandı. Telefonu çekmediği için çatıya çıktığını öne süren şüpheli, baskından kaçmak isterken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ahlak ve Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler Sancaktepe'de bir teras katın kumarhaneye çevrildiğini belirledi. Sarıgazi Mahallesi Ördek Sokak'taki adres polis ekipleri tarafından takibe alındı. Akşam saatlerinde çok sayıda kişinin binaya toplu şekilde girdiğini gören ekipler saat 21.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. İçeriye giren ekipler çok sayıda kişinin tombala oynadıklarını gördü. Ardından çatıya çıkan polis ekipleri, telefonla konuşan bir kişiyle karşılaştı. Şüpheli şahıs telefonu çekmediği için çatıya çıktığını iddia ederken, kumar oynayanlara ceza yağdı. Kumar oynayan 42 kişiye Kabahatler kanununun 34. Maddesi gereğince toplamda 76 bin 398 TL idari para cezası uygulandı. Kumar malzemesi olarak kullanılan 1 tombala makinası, 1 TV, 1 Kamera, 100 tombala kartı, 300 tombala pulu, 90 tombala topu el konuldu. Kumarhaneyi işlettiği iddia edilen Pehlivan B. hakkında adli işlem başlatıldı.