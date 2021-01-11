Film gibi operasyon! Kumar baskınından kaçanlar çatıda kıskıvrak yakalandı
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Film gibi operasyon! Kumar baskınından kaçanlar çatıda kıskıvrak yakalandı

11.01.2021 10:34 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:03

Osmaniye'de Asayiş ve Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen kumar baskınında çatıdan kaçmaya çalışan şahıslar film gibi operasyonla yakalandı. Çatı penceresinden tek tek içeriye alınan 22 şahsa toplamda 185 bin 120 lira para cezası uygulandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinin 4. katında kumar oynatıldığı bilgisini aldı.

ÇATIYA SAKLANDILAR

Hazırlıklarını tamamlayan ekipler iş merkezine operasyon düzenledi. Operasyon sırasında polis ekiplerinin geldiğini fark eden şahsılar iş merkezinin çatısına ve bodrum katına kaçarak saklanmaya çalıştı. Çatı katına çıkan ekipler saklanmaya çalışan şahısları film sahnelerini aratmayacak operasyonla yakaladı.

Kumar baskınında çatıdan kaçmaya çalışanlar film gibi operasyonla yakalandı

TOPLAM 185 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Çatı katının penceresinden içeriye alınan 22 şahsa korona virüs tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı toplamda 185 bin 120 lira idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan 22 şahıs Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülerek haklarında adli işlem başlatıldı.

Kumar baskınında çatıdan kaçmaya çalışanlar film gibi operasyonla yakalandı

BONZAİ BULUNDU

Öte yandan, baskın esnasında ele geçirilen ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait şarjör ve mermilere, 2 gram metamfetamin maddesine, 1 gram sentetik bonzai maddesine el konuldu.

Film gibi operasyon! Kumar baskınından kaçanlar çatıda kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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