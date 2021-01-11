Film gibi operasyon! Kumar baskınından kaçanlar çatıda kıskıvrak yakalandı

Osmaniye'de Asayiş ve Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen kumar baskınında çatıdan kaçmaya çalışan şahıslar film gibi operasyonla yakalandı. Çatı penceresinden tek tek içeriye alınan 22 şahsa toplamda 185 bin 120 lira para cezası uygulandı.