Kumalığı kabul etmeyince vurulan Emine, 138 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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Kumalığı kabul etmeyince vurulan Emine, 138 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, 7 çocuk babası kuzeni Aslan Karakaş'ın (37) kumalık talebini reddedince uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Emine Karakaş (16), 138 gündür tedavisinin ardından yaşamını yitirdi.

DİYARBAKIR'da, 7 çocuk babası kuzeni Aslan Karakaş'ın (37) kumalık talebini reddedince uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Emine Karakaş (16), 138 gündür tedavisinin ardından yaşamını yitirdi. 

Olay, 4 Şubat'ta Bismil ilçesine bağlı kırsal Selamet Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 7 çocuk babası Aslan Karakaş amcasının kızı Emine'yi kuma almak istedi. Emine, kumalık talebini reddedince Aslan Karakaş tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından Emine, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde tedaviye alındı, saldırgan kaçtı. Saldırıya uğradığı 4 Şubat'tan bugüne yaşam mücadelesi veren Emine, dün gece yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

GERİYE, 'NE OLUR ELİNİZDEN GELENİ YAPIN' GÖRÜNTÜLERİ KALDIEmine'den geriye saldırıya uğramasının ardından tedavi gördüğü Yoğun Bakım Ünitesi'nde çekilen görüntüleri kaldı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde Emine, doktorlarıyla yaptığı görüşmede, kendisini iyileştirilmesi için yardım talebinde bulunduğu sözleri yer aldı. Yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen Emine'nin görüntülere yansıyan ifadeleri şöyle: "Ben Emine, 16 yaşımdayım. Böyle oldum. Beni siz iyileştireceksiniz değerli hocalarım. İnşallah iyileştireceksiniz beni. Hastaneye sedyeyle gireceğim, yürüyerek çıkacağım inşallah. Sizler de beni iyileştirmek için, elinizden geleni yapacaksınız. Bundan eminim. Ağabeyim de benim için çok çabalıyor zaten. Çok seviyorum onu. İnşallah beni iyileştireceksiniz. Ne gerekiyorsa, yapmaya hazırız. Size güveniyorum. Ne olur elinizden geleni yapın. İki aydır yatıyorum, kendimi hiç bırakmadım. Kendime güvendim. Hep daha iyi olacağım dedim. Beni iyileştirmek için, elinizden geleni yapmaya çalışın lütfen." 

Emine, Bismil ilçesindeki kırsal Tepe Mahallesi'nde toprağa verilirken, katil zanlısı Karakaş, halen yakalanamadı.


Kumalığı kabul etmeyince vurulan Emine, 138 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Kumalığı kabul etmeyince vurulan Emine, 138 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Kumalığı kabul etmeyince vurulan Emine, 138 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Kumalığı kabul etmeyince vurulan Emine, 138 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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