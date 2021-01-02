Kuma getiren kocasını bıçakla yaraladı
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Kuma getiren kocasını bıçakla yaraladı

02.01.2021 13:55 | Son Güncelleme: 02.01.2021 14:00
Kuma getiren kocasını bıçakla yaraladı

DİYARBAKIR'da S.Ş. (46) adlı kadın üzerine kuma getiren eşi M.Ş.'yi (43) çıkan tartışmada, mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı.

DİYARBAKIR'da S.Ş. (46) adlı kadın üzerine kuma getiren eşi M.Ş.'yi (43) çıkan tartışmada, mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı. M.Ş. tedaviye, S.Ş. ise gözaltına alındı.  

Olay, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki bir sitenin 7'nci katında bulunan dairede meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde S.Ş., kocası M.Ş. ile üzerine kuma getirdiği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında S.Ş., mutfaktan aldığı bıçağı eşine sapladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı haldeki M.Ş., hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. S.Ş. de gözaltına alınarak, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği'ne götürüldü.S.Ş., ilk ifadesinde, eşi ile üzerine kuma getirdiği için tartıştığını, tartışma sırasında da mutfaktan aldığı bıçakla yaraladığını söyledi. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 


Kuma getiren kocasını bıçakla yaraladı
Kuma getiren kocasını bıçakla yaraladı
Kuma getiren kocasını bıçakla yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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