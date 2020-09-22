Talihsiz vatandaş, kum taşıdığı traktörünün altında can verdi
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Talihsiz vatandaş, kum taşıdığı traktörünün altında can verdi

Antalya'da 62 yaşındaki talihsiz vatandaş, kum taşıdığı traktörün şarampole yuvarlanması sonucu feci şekilde can verdi.

22.09.2020 16:07 | Son Güncelleme: 22.09.2020 16:42

Antalya'nın Kemer ilçesinde Habip Çelik (62), kum taşıdığı traktörle 7 metreden şarampole yuvarlandı. Traktörün altında kalan Çelik, yaşamını yitirdi.

Kemer'e bağlı Kuzdere Mahallesi'ndeki Yayla Kuzdere'de evinden çıkan ve yakın noktadan traktörüne çakıllı kum yükleyen Habip Çelik, saat 12.00 sıralarında dönüş yoluna geçti. Çelik'in kontrolünden çıkan traktör, yaklaşık 7 metreden şarampole devrildi. Habip Çelik, aracın altında kalırken, kazayı gören turist de yardım istemeye çalıştı. Bu sırada Kemer merkezden Yayla Kuzdere'ye gelen ve Çelik'in akrabası olan Mustafa Civan kazayı fark etti.

Kum taşıdığı traktörünün altında can verdi

GÖREVLİLER GELDİĞİNDE YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Civan, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, haber verdi. Kaza yerine sağlık, jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, traktör altında kalan Habip Çelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri ekibi ve savcının incelemesinin ardından Çelik'in cansız bedeni, itfaiye ekibinin yaptığı çalışmanın ardından traktörün altından çıkarıldı.

Kum taşıdığı traktörünün altında can verdi

KAZAYI İLK TURİST FARK ETTİ

Kaza yerine gelen ekiplerle Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik'in cansız bedeni, inceleme için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Habip Çelik'in akrabası olan ve kaza yerine ilk gelenlerden Mustafa Civan, "Kemer'den Yayla Kuzdere'ye gidiyordum. Geldiğimde bir turist, elinde telefon, ne diyor anlamıyorum, orayı işaret etti. Ben zaten gördüm traktörü; vardım, baktım, ölmüş. Bu sefer jandarmayı aradım, ambulansı aradım" dedi.

Talihsiz vatandaş, kum taşıdığı traktörünün altında can verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent YENİGÜN

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